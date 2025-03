Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 28.02.2025, gegen 21:25 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem weißen 1er BMW die Ludweilerstraße in 66333 Völklingen-Geislautern in Fahrtrichtung Wehrden. In Höhe der Hausnummer 45 wurden von einer bislang unbekannten Person / Personengruppe Steine auf die Frontscheibe des PKW geworfen oder mittels Zwille geschossen. An der Frontscheibe entstand Sachschaden. Ermittlungsverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Aufgrund des Wehrdener Nachtumzugs herrschte reger Personenverkehr zum Tatzeitpunkt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

