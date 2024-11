Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Vorfahrt missachtet

Nach einem Unfall fuhr der Verursacher am Samstag in Heidenheim weiter. Das Kennzeichen des Flüchtigen konnte von einem Zeugen abgelesen werden.

Gegen 17.45 Uhr fuhr der 28-Jährige in der Bergstraße. Der Mann war mit seinem Opel in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. In der Hohe Straße fuhr ein unbekannter Autofahrer. Der missachtet mit seinem Porsche SUV die Vorfahrt des Opel. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Wie die Polizei berichtet, hatte der mutmaßliche Unfallverursacher kurz angehalten, sei aber dann nach rechts in die Felsenstraße abgebogen und geflüchtet. Die Polizei Heidenheim kam und nahm den Unfall auf. Ein Zeuge hatte den Unfall mitbekommen und konnte das Kennzeichen des flüchtigen Porschefahrers ablesen. Den Fahrer beschrieb er als einen ca. 60 Jahre alten Mann. Das teilte er der Polizei mit. Die suchte die Wohnanschrift des Fahrzeughalters. Der mutmaßliche Fahrer konnte allerdings dort nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei schätzt den Schaden am Opel auf ca. 2.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Porsche ist noch unklar. Der SUV müsste vorne links beschädigt sein.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

