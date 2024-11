Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Feuer in Haus

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es am Sonntag in einem Haus in Eberhardzell.

Kurz nach 6 Uhr wählte eine Zeugin den Notruf. In einem Haus in der Burgstraße brannte es. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Eine Bewohnerin hatte wohl nach einem lauten Knall Brandgeruch wahrgenommen und sämtliche Familienangehörige geweckt. So konnten die Bewohner das stark verrauchte Wohnhaus noch rechtzeitig und unbeschadet verlassen. Die Feuerwehr lokalisierte im Obergeschoss in einem Abstellraum einen Schwelbrand. Aus dem Fußboden und einem Schacht aus der Decke quoll starker Rauch in die Wohnräume. Deshalb öffneten die Einsatzkräfte die Verkleidungen und löschten den Schwelbrand. Was den auslöste, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst vorsorglich behandelt. Verletzt wurde aber niemand. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. Die Feuerwehr Eberhardzell sowie Mühlhausen waren mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren zwei Rettungswagen vor Ort.

