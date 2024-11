Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Spaziergängerin mit Hund gefährdet

Am Sonntag kam es beinahe zu einem Unfall zwischen einem flüchtenden Rollerfahrer und einer Fußgängerin bei Eislingen/Fils.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, stellte eine Polizeistreife gegen 17.15 Uhr zwei Rollerfahrer fest. Die beiden waren mit ihren motorisierten Zweirädern am Ortseingang von Krummwälden unterwegs. Da an einem der beiden Roller kein Licht eingeschaltet war, sollte eine Kontrolle durchgeführt werden. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Auf einem Feldweg bei Brunnenweiler wurden den beiden Rollerfahrer mehrmals Anhaltesignale mittels Lichthupe und Blaulicht gegeben. Diese ignorierten die Zweiradfahrer und versuchten zu flüchten. Den Rollerfahrern gelang dies auch, denn in der Brunnenweilerstraße an einem Fußweg verlor sich ihre Spur. Anhand des zuvor abgelesenen Kennzeichens eines Rollers konnte zunächst ein 15-Jähriger und wenig später ein 16-Jähriger ermittelt werden. Beide sind wohl nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Bei der Flucht war auf dem Fußweg in der Brunnenweilerstraße eine Frau mit einem Hund unterwegs. Die musste wohl einem der Rollerfahrer ausweichen. In diesem Zusammenhang sucht jetzt das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161/8510) weitere Zeugen. Die Polizei sucht auch insbesondere die Spaziergängerin mit dem Hund, die möglicherweise bei dem Fahrmanöver des Flüchtigen gefährdet wurde.

++++2292038++++2292037(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell