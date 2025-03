Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Wohnungseinbruch

Weimar (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in Weimar-Schöndorf einzubrechen. Sie begaben sich über einen frei zugänglichen Außenflur in die erste Etage des Mehrfamilienhauses. Dort versuchten sie mittels unbekannten Werkzeuges das Küchenfenster einer 36-jährigen Wohnungsinhaberin aufzuhebeln. Dies misslang, ins Innere der Wohnung gelangte niemand. Somit blieb es beim Sachschaden am Fenster in Höhe von 200 Euro.

