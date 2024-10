Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Leitplanke gerutscht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gernewitz: Eine scharfe Linkskurve wurde am Mittwochnachmittag für einen 24-jährigen Motorradfahrer zum Verhängnis. Dieser fuhr auf der Kreisstraße zwischen Gernewitz und Rausdorf. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. In der Folge rutschen der Fahrer sowie sein Krad getrennt voneinander in eine Leitplanke. Mit schweren Verletzungen musste der 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden.

