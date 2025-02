POL-KS: Schwalmstadt-Treysa: Tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots) - Kassel/ Kaufungen: Die Mitfahrt in einer Straßenbahn ohne Fahrschein und die Bedrohung mit einem Teleskopschlagstock wurden am gestrigen Donnerstagnachmittag in Kassel einem mit drei Haftbefehlen gesuchten 44-jährigen Mann zum Verhängnis. Eine Streife des Polizeireviers Ost war gegen 17:10 Uhr zur ...

mehr