Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger festgenommen - Schmuckbesitzer gesucht

Aachen (ots)

Nachdem bereits Anfang Juli der Tatverdächtige eines Wohnungseinbruchs festgenommen werden konnte, sucht die Polizei nun nach dem Besitzer eines aufgefundenen Ohrrings.

Der 43-jährige Mann sitzt seit Anfang Juli in Untersuchungshaft, ihm wird Wohnungsdiebstahl in mindestens einem Fall vorgeworfen. Er war nach derzeitigem Ermittlungsstand wenige Tage vor seiner Festnahme in ein Einfamilienhaus in Aachen-Brand eingebrochen, wo er unter anderem Bargeld, Elektrogeräte, Schmuck und diverse Dokumente gestohlen hatte.

Dank Videoaufnahmen konnte der Tatverdächtige vom Geschädigten wiedererkannt und durch Polizeibeamte der Polizei Aachen festgenommen werden. Der 43-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Bei der Durchsuchung einer Garage, die der Tatverdächtige nutzt, wurde diverses Diebesgut aufgefunden, unter anderem ein einzelner Ohrring, der bisher keiner Straftat zugeordnet werden konnte. Nun sucht die Kriminalpolizei den Besitzer oder die Besitzerin des Ohrrings, um das Diebesgut einer möglichen Straftat zuordnen zu können.

Ein Foto des Ohrrings wurde im Fahndungsportal unter folgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/151795. Personen, denen der Ohrring gehören könnte oder die diesen wiedererkennen, können sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241-9577 31401 melden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell