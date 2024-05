POL-IZ: 240510.1 Heide: Körperliche Auseinandersetzung im Zug

Sankt Margarethen (ots) - Am heutigen Vormittag, gegen 11.00 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall in Sankt Margarethen in der Straße Stuven. Ein Traktor mit Ladewagen befuhr zur Unfallzeit die B 431 aus Landscheide kommend in Richtung Sankt Margarethen. In gleicher Richtung war hinter dem Gespann ein 47-jähriger Kradfahrer unterwegs. Auf Höhe einer ...

mehr