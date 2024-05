Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240508.5 Sankt Margarethen: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Krad

Sankt Margarethen (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 11.00 Uhr kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall in Sankt Margarethen in der Straße Stuven. Ein Traktor mit Ladewagen befuhr zur Unfallzeit die B 431 aus Landscheide kommend in Richtung Sankt Margarethen. In gleicher Richtung war hinter dem Gespann ein 47-jähriger Kradfahrer unterwegs. Auf Höhe einer Feldeinfahrt beabsichtigte der 36-jährige Traktorfahrer nach rechts auf das dortige Feld abzubiegen. Dies bemerkte der Kradfahrer zu spät und fuhr von hinten auf den Ladewagen auf. Der Kradfahrer zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Wilster - Tel.-Nr. 04823/92270 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell