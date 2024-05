Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240508.4 Dammfleth: Fahrerin eines E-Scooters verletzt

Dammfleth (ots)

Heute, gegen 10 Uhr befuhr eine 62-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris die Straße Dammfleth in Richtung Wilster. Ihre Unfallgegnerin, eine 21-jährige Fahrerin eines E-Scooters, befuhr zu diesem Zeitpunkt den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als die Pkw-Fahrerin in Höhe eines Autohauses nach rechts auf den Parkplatz abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen ihr und der herannahenden E-Scooter Fahrerin. Die 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung mittels RTW ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von ca. 500 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeidienststelle in Wilster unter der Tel-Nr. 04823 - 92270 entgegen.

