Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Einbruch in Schmuckgeschäft

Aachen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Großkölnstraße konnte in der vergangenen Nacht (02.12.2024) ein Tatverdächtiger bereits kurz nach der Tat festgenommen werden. Anwohner verständigten um 3.13 Uhr die Polizei, nachdem sie den lauten Knall von splitterndem Glas aus der Geschäftsstraße vernommen hatten. Die Zeugen konnten noch beobachten, wie eine Person in die Auslage des Geschäfts griff und anschließend flüchtete. Aufgrund der guten Beschreibung konnte wenig später ein 51-jähriger Tatverdächtiger in der Komphausbadstraße angehalten und kontrolliert werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten diverse Schmuckstücke, die dem Einbruch zuzuordnen sind. Der Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Aufgrund des Verdachts, dass der 51-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell