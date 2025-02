Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 25. Kasseler Polizeimedaille an couragierte Bürgerinnen und Bürger verliehen

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Zum 25. Mal haben das Polizeipräsidium Nordhessen und der Verein Bürger und Polizei in Kassel am Dienstagabend öffentlich Menschen ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr die Arbeit der Kasseler und der nordhessischen Polizei in vorbildlicher Weise unterstützt und durch ihre couragierten Taten dazu beigetragen haben, Straftaten zu verhindern, sie aufzuklären oder Tatverdächtige dingfest zu machen. Neun Bürgerinnen und Bürger aus Kassel, Grebenstein und Bad Sooden- Allendorf wurden vom Präsidium des Vereins für die Auszeichnung mit der "Kasseler Polizeimedaille" ausgewählt. Zwei von ihnen waren leider an diesem Tag verhindert, weshalb ihre Ehrungen nachgeholt werden.

Sieben Preisträger konnten am Abend im Polizeipräsidium in Kassel vor 150 Gästen die Ehrung aus den Händen von Polizeipräsident Konrad Stelzenbach, der auch Präsident des Vereins Bürger und Polizei ist, vom Kasseler Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller und der Stadtverordnetenvorsteherin der Stadt Kassel, Martina van den Hövel-Hanemann, entgegennehmen. Präsident Stelzenbach und der Oberbürgermeister brachten in ihren Ansprachen die persönliche Anerkennung für die Medaillenträger zum Ausdruck. "Das gezeigte Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, die wir auszeichnen, verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung, denn diese Menschen sind ein Vorbild für uns alle", betonte Stelzenbach und machte in seiner Rede deutlich, dass Zivilcourage nicht selbstverständlich, aber unverzichtbar ist. "In einer Zeit, in der oft von Egoismus und Gleichgültigkeit die Rede ist, sind sie ein leuchtendes Beispiel für Zivilcourage", würdigte anschließend Oberbürgermeister Schoeller.

Trotz aller Ehrengäste der nordhessischen Gesellschaft und der Lokalpolitik standen natürlich auch in diesem Jahr die Medaillenträger im Vordergrund, die die Arbeit der Polizei auf unterschiedliche Art und Weise unterstützt haben. Zwei ausgezeichnete Ehepaare hatten einen sogenannten Schockanruf erhalten und den Betrug schnell durchschaut. Beide Paare alarmierten schnell die Polizei und spielten am Telefon weiter mit, sodass in zwei Fällen die von den Betrügerbanden geschickten Geldabholer von der Polizei festgenommen werden konnten. Die weiteren Medaillenträger hatten bei Straftaten in der Öffentlichkeit couragiert eingegriffen, ihren Mitmenschen geholfen und Festnahmen von Einbrechern und Angreifern ermöglicht.

Der Festakt mit musikalischer Begleitung vom Saxophonquartett des Landespolizeiorchesters Hessen wurde in diesem Jahr von Matthias Mänz, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, moderiert.

Ulrike Schaake

Pressereferentin Tel. 0561/910-1021

Dirk Bartoldus

Geschäftsführer Tel. 0561/910-1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell