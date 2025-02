Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fehlender Fahrschein und Bedrohung mit Teleskopschlagstock werden mit drei Haftbefehlen gesuchtem 44-Jährigen zum Verhängnis

Kassel (ots)

Kassel/ Kaufungen:

Die Mitfahrt in einer Straßenbahn ohne Fahrschein und die Bedrohung mit einem Teleskopschlagstock wurden am gestrigen Donnerstagnachmittag in Kassel einem mit drei Haftbefehlen gesuchten 44-jährigen Mann zum Verhängnis. Eine Streife des Polizeireviers Ost war gegen 17:10 Uhr zur Haltestelle "Unterneustädter Kirchplatz" gerufen worden. Dort war der Mann als Fahrgast kontrolliert worden und konnte keinen Fahrschein vorweisen. Plötzlich soll der 44-Jährige einen Teleskopschlagstock aus der Jacke gezogen, damit die zwei Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft bedroht und versucht haben, den Kontrolleur in den Arm zu beißen. Gemeinsam gelang es beiden, den Mann bis zum Eintreffen der hinzugeeilten Streife festzuhalten. Bei der Durchsuchung des 44-Jährigen und seiner mitgeführten Sporttasche fanden die Polizisten nicht nur den Teleskopschlagstock, sondern auch 33 Schminkartikel wie Mascaras, Lippenstifte und Make-Up in einer präparierten Tasche. Wie der aktuell wohnsitzlose Tatverdächtige dann einräumte, hatte er die Schminkutensilien zuvor in einer Drogerie in Kaufungen gestohlen und war auf dem Weg in die Kasseler Innenstadt, wo er die Artikel auf der Straße verkaufen wollte. Zudem räumte er ein, dass er bei der Kontrolle in der Bahn flüchten wollte, bevor die Polizei gerufen wird, da er wegen noch ausstehender Haftstrafen gesucht werde. Tatsächlich lagen drei Haftbefehle wegen verschiedener Straftaten gegen den hinreichend amtsbekannten Mann vor, weshalb die Polizisten ihn zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von über einem Jahr in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden brachten. Darüber hinaus muss er sich nun wegen Erschleichens von Leistungen, Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und gewerbsmäßigen Ladendiebstahls verantworten.

