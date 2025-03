Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht mit drei leichtverletzten Personen führt zu Stau auf BAB 61

A61, FR Koblenz, AS Bingen-Mitte (ots)

Am Donnerstag, den 27.03.2025, gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 61 in Höhe der Anschlussstelle AS Bingen-Mitte in Fahrtrichtung Koblenz eine Verkehrsunfallflucht mit drei leichtverletzten Personen.

Fünf Fahrzeuge befuhren hintereinander den linken Fahrstreifen. Der vorderste Fahrzeugführer bremste seinen schwarzen PKW ohne erkennbaren Grund fast bis zum Stillstand ab. Das dahinterfahrende Fahrzeug konnte noch rechtzeitig abbremsen. Das dritte Fahrzeug fuhr jedoch dem zweiten Fahrzeug auf. Das vierte Fahrzeug konnte eine weitere Kollision verhindern. Das fünfte Fahrzeug fuhr jedoch dem vierten Fahrzeug auf.

Der vorderste Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Drei Personen verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus transportiert. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für circa 30 Minuten war der linke Fahrstreifen gesperrt. Anschließend musste für circa 90 Minuten sowohl der linke als auch der rechte Fahrstreifen gesperrt werden und der Verkehr konnte lediglich über den Standstreifen laufen.

Neben der Polizei waren unter anderem auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/919100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de übermittelt werden.

