POL-BI: Falscher Polizist beraubt Lkw-Fahrer an A2

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Mittwochmittag, 19.03.2025, erbeutete eine Täterin aus dem Rucksack einer Bielefelderin das Portemonnaie. Eine 57-Jährige aus Bielefeld befand sich gegen 14:40 Uhr in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße, zwischen der Karl-Eilers-Straße und der Arndtstraße. Während sie in der Warteschlange an der Kasse stand, rempelte sie eine Frau von hinten an und nutzte dies ...

