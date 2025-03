Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebin greift in Warteschlange zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Mittwochmittag, 19.03.2025, erbeutete eine Täterin aus dem Rucksack einer Bielefelderin das Portemonnaie.

Eine 57-Jährige aus Bielefeld befand sich gegen 14:40 Uhr in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße, zwischen der Karl-Eilers-Straße und der Arndtstraße. Während sie in der Warteschlange an der Kasse stand, rempelte sie eine Frau von hinten an und nutzte dies offensichtlich für einen Diebstahl. Nur wenig später beabsichtigte die Bielefelderin an der Kasse ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack herauszuholen. Sie bemerkte, dass der Reißverschluss des Hauptfaches nun offen war und ihr Portemonnaie gestohlen worden war.

Die Tatverdächtige konnte nicht beschrieben werden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell