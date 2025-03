POL-BI: Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall mit Radlader

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 18.03.2025, brach ein unbekannter Täter in einen Keller an der Oststraße ein. Als er auf einen Hausbewohner traf, ergriff er die Flucht. Zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr gelangte ein unbekannter Einbrecher in einen Keller an der Oststraße, in Höhe Spindelstraße. Nachdem er einen Kellerverschlag aufgebrochen hatte, wurde er durch einen Bewohner gestört und ...

mehr