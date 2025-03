Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher mit schwarzem Zopf und bunter Jacke

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 18.03.2025, brach ein unbekannter Täter in einen Keller an der Oststraße ein. Als er auf einen Hausbewohner traf, ergriff er die Flucht.

Zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr gelangte ein unbekannter Einbrecher in einen Keller an der Oststraße, in Höhe Spindelstraße. Nachdem er einen Kellerverschlag aufgebrochen hatte, wurde er durch einen Bewohner gestört und flüchtete ohne Beute.

Der Einbrecher soll schwarze Haare, einen Zopf und einen Bart haben. Sein Erscheinungsbild wurde als südeuropäisch beschrieben. Er trug eine bunte Jacke mit roten Ärmeln und einem blauen Mittelteil. Er führte eine weiß-blaue Tüte eines Gemischtwarenladens mit sich.

Zeugen melden mit sich bitte mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

