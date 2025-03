POL-BI: Dieb nutzt Gunst der Stunde

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Theesen- Ein PKW-Fahrer fuhr am Dienstag, 18.03.2025, unvermittelt auf die Fahrbahn und bremste so einen Bus aus. Zwei Personen erlitten Verletzungen. Die Polizei sucht den PKW-Fahrer. Ein Busfahrer befuhr um 17:40 Uhr mit dem Gelenkbus der Linie 154 die Jöllenbecker Straße in Richtung Jöllenbeck. Nach dem Halt an der Haltestelle ...

mehr