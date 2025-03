POL-BI: Tag der Kriminalitätsopfer - Einladung zum Infoabend

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstag, 15.08.2024, stahl ein unbekannter Mann Kleidung im Wert von rund 660 Euro in einem Sportgeschäft an der Hansestraße. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? In der Zeit von 13:05 Uhr und 13:25 Uhr hielt sich der vermeintliche Kunde im Geschäft an der Hansestraße, nahe der A2 Abfahrt Bielefeld Sennestadt auf. Dort nahm er diverse Kleidungsstücke an sich ...

mehr