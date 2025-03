Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstag, 15.08.2024, stahl ein unbekannter Mann Kleidung im Wert von rund 660 Euro in einem Sportgeschäft an der Hansestraße. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

In der Zeit von 13:05 Uhr und 13:25 Uhr hielt sich der vermeintliche Kunde im Geschäft an der Hansestraße, nahe der A2 Abfahrt Bielefeld Sennestadt auf. Dort nahm er diverse Kleidungsstücke an sich und verließ das Geschäft anschließend ohne zu zahlen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung des abgelichteten Ladendiebs.

Fotos des Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/162831

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Dieb beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

