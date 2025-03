Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeug aus Keller gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Montag, 17.03.2025, wurde der Polizei ein Kellereinbruch in der Straße Am Depenbrocks Hof gemeldet. Die Täter entwendeten eine Presse und einen Stemmhammer.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 13:00 Uhr am Freitag, 14.03.2025, und 08:00 Uhr am Montag, 17.03.2025, in das Gebäude. Im Keller brachen sie einen Raum auf und entwendeten zwei hochwertige Arbeitsgeräte.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu Tatverdächtigen oder zur Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

