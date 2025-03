Polizei Bielefeld

POL-BI: Streitigkeiten mit Schusswaffe ausgetragen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Bei einer Auseinandersetzung mit vier beteiligten jungen Männern, ist am Montag, 17.03.2025, ein 21-jähriger Bielefelder an der Einmündung Wismarer Straße und Delgenkamp durch einen Schuss verletzt und in der Ambulanz eines Bielefelder Krankenhauses behandelt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen traf der 21-Jährige mit einem 23-jährigen Begleiter gegen 23:35 Uhr an der genannten Einmündung auf zwei weitere junge Männer. Einer soll ihn bei einem kurzen Gespräch ins Gesicht geschlagen haben, während ihm der andere anschließend einmal vor die Füße geschossen haben soll.

Nachdem sich die beiden Angreifer bereits einige Meter entfernt hatten, soll der Schütze seine Pistole auf den 21-Jährigen gerichtet haben. Der abgegebene Schuss traf ihn am Bein. Der 23-Jährige fuhr den Verletzten ins Krankenhaus.

Nach den bisherigen Informationen könnte sich die Auseinandersetzung um den Kontakt des Opfers zu einer Frau gedreht haben. Die Tat wird bislang als gefährliche Körperverletzung mittels Schusswaffe eingestuft. Die Ermittlungen zu den Tatabläufen und den beteiligten Personen dauern an.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 bitten um Hinweise an das Polizeipräsidium Bielefeld unter: 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell