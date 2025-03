Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto fährt nach Unfall davon - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Theesen - Am Freitagmorgen, 14.03.2024, kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einer 64-jährigen Radfahrerin an der Theesener Straße, Höhe Horstheider Weg. Der Autofahrer ergriff die Flucht.

Gegen 09:00 Uhr befuhr eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bielefeld die Theesener Straße in Richtung Schildesche, auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg. Als sie den Horstheider Weg überqueren wollte, bog ein in dieselbe Richtung fahrendes Auto nach rechts in den Horstheider Weg ein und kollidierte mit der Frau. Die Bielefelderin stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt über den Horstheider Weg fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es soll sich um einen älteren Kombi mit einer Lackierung in dunkelgrau-metallic handeln. Das Auto soll Bielefelder Kennzeichen haben. Es könnte sich zudem um eine japanische Automarke gehandelt haben.

Der Fahrer soll zwischen 65 und 70 Jahre alt sein. Seine grauen Haare wurden als etwas länger und zottelig beschrieben. Er könnte ein Brillenträger sein.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall, zum genutzten Auto oder dem beschriebenen Fahrer beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell