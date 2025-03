Polizei Bielefeld

POL-BI: Junger Ladendieb mit Foto gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, dem vorgeworfen wird, am Montag, 04.11.2024, Spirituosen aus einem Supermarkt an der Artur-Ladebeck-Straße gestohlen zu haben.

Zwischen 19:35 Uhr und 19:45 Uhr hielt sich der unbekannte Täter in dem Geschäft nahe der Deckertstraße auf. In dieser Zeit begab er sich zur Spirituosenabteilung und verstaute mehrere Flaschen in einer großen Tasche, die sich im Einkaufswagen befand.

Später nahm er die Tasche auf den Rücken und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. In der Tasche befanden sich mehrere Spirituosen, darunter Rum, Vodka und Champagner, in einem dreistelligen Wert.

Eine Beschreibung des Täters finden Sie im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/162722

Hinweise zu dem Ladendieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell