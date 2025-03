POL-BI: Werkzeuge und Mountainbike aus Keller entwendet

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sennestadt- Einem Täter gelang es am Samstag, 15.03.2025, eine Bielefelderin in einem Waldstück trotz Gegenwehr das Handy zu rauben. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:05 Uhr erstattete eine 76-jährige Bielefelderin auf der Polizeiwache Süd eine Strafanzeige. Sie war gegen 17:40 Uhr in dem Waldstück hinter der Feuerwache an der Altmühlstraße in Richtung Verler Straße gegangen. ...

mehr