POL-BI: Pkw landet durch Anstoß auf Parkplatz

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Montag, 17.03.2025, wurde der Polizei ein Kellereinbruch in der Straße Am Depenbrocks Hof gemeldet. Die Täter entwendeten eine Presse und einen Stemmhammer. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 13:00 Uhr am Freitag, 14.03.2025, und 08:00 Uhr am Montag, 17.03.2025, in das Gebäude. Im Keller brachen sie einen Raum auf und entwendeten zwei ...

