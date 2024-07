Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallflucht

Geparkter VW Golf beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Am Samstag (29. Juni 2024) zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten VW Golf. Der VW stand an der Kanalstraße an der Ecke zum Schlecker Weg, als ein unbekannter Autofahrer den weißen Golf vorne links touchierte und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verließ. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursachenden geben können. Sie sollen sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell