Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten, Feuerwehr im Einsatz

Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 21:38 Uhr wurde von einem Zeugen eine Brandentwicklung an mehreren Heuballen auf dem Feld zwischen Großsachsen und Hirschberg gemeldet. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die L 541 zur Anschlussstelle Hirschberg derzeit in beide Richtungen gesperrt. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Weinheim hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Heidelberg die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an.

