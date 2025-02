Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schneller Anruf bei der Polizei - vorläufige Festnahme

Grefrath (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten in der Nacht zu Mittwoch zwei Männer festgenommen werden, die im Verdacht stehen, auf einem Firmengelände in Grefrath eingebrochen zu haben. Der Zeuge hatte gegen 1.25 Uhr aus dem Fenster geschaut, weil er untypischerweise von dem Firmengelände im Gewerbegebiet zwischen Viersener Straße, Lobbericher Straße und B509 Fahrzeuggeräusche gehört hatte. Er sah einen Pkw und zwei Männer, die auf das Firmengelände gingen und an einer Tür rüttelten. Er beobachtete weiter, wie die Männer mit Taschenlampen hantierten, in den Wagen stiegen und sich entfernten. Da waren die Einsatzkräfte der Polizei aber längst auf dem Weg und konnten den Pkw mit den beiden Männern finden und anhalten. Es handelte sich um zwei polnische Staatsbürger, 53 und 60 Jahre alt, ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Das genutzte Fahrzeug wurde zur weiteren Überprüfung vorläufig sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (180)

