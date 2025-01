POL-WAF: Beckum. Brand im Obergeschoss

Warendorf (ots) - Am Dienstag (28.01.2025) um 07.45 Uhr kam es in Ahlen im Kreisverkehr Hansaplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr am Hansaplatz aus der östlichen Rottmannstraße kommend. In Höhe der Ausfahrt zur Ostbredenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 15-jährigen Ahlenerin auf einem E-Scooter, ...

