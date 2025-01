POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Dienstag (28.01.2025) um 18.30 Uhr hielten sich drei männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren an der Bushaltestelle "Johanneskirche" an der Einener Straße in Telgte auf. Hier wurden sie zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen. Als sie die Person aufforderten sie in Ruhe zu lassen, besprühte der Mann sie mit einem ...

mehr