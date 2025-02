Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Stadtmitarbeiter bestehlen Seniorin

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 15.45 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer bei einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus auf der Vorster Straße in Kempen. Die Männer stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor und gaben vor, die Heizungen in der Wohnung überprüfen zu müssen. Sie sprachen Deutsch mit Akzent. In der Wohnung gingen die Männer durch die Räume und drehten die Heizungen auf. Als die beiden die Wohnung verlassen hatten, stellte die Kempenerin den Diebstahl von Schmuck und Bargeld fest. Sie informierte die Polizei, eine Fahndung nach den Trickdieben blieb ohne Erfolg. Der erste Täter war etwa 1,70 Meter groß, war dunkel gekleidet und hatte einen Vollbart. Er hatte ein Klemmbrett dabei. Der zweite Täter war etwa 1,90 Meter groß, war ebenfalls dunkel gekleidet und hatte auch einen dunklen Vollbart. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um weitere Hinweise auf die Trickdiebe über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (179)

