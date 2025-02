POL-VIE: Radfahrer schwerverletzt

Brüggen (ots) - Am Dienstagmittag gegen 2 Uhr entdeckte ein Zeuge im Bereich der Kasematten am Burgwall in Brüggen, dass dort ein Geländer angekokelt war. Auch die Wiese unterhalb des Geländers war durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Vortag sei beides noch unbeschädigt gewesen. Deshalb sucht die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen, die am Montagabend oder in der Nacht zu Dienstag verdächtige ...

