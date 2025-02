POL-VIE: Willich: Brennende Parkbank - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich (ots) - In der Zeit zwischen 12.00 und 13.30 Uhr brachen Unbekannte am Montag in ein Haus auf der Kreuzstraße in Willich ein. Der oder die Unbekannten hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Die Einbrecher stahlen unter anderem einen Laptop. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken über die ...

