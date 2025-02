Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Taschendieb war auf der Brauereistraße unterwegs - Kripo bittet um Hinweise

Willich (ots)

Am Montagmittag, etwa gegen 12.00 Uhr, war eine 86-jährige Dame aus Willich auf der Brauereistraße. Sie war zunächst in der 'Stinges'-Filiale und verstaute ihr Portemonnaie nach dem Einkauf in ihrer Handtasche, die sie am Körper trug. Als sie wenig später bei 'Takko' war und ihren Einkauf bezahlen wollte, war das Portemonnaie bereits aus der Tasche gestohlen.

Geschäfte, in denen die Kunden eng an eng stehen oder Verkaufsstände sind die Orte, an denen Taschendiebe zulangen. Menschen werden kurz angerempelt oder werden durch eine Frage kurzzeitig abgelenkt. Dieser kurze Moment der Unaufmerksamkeit reicht oft schon aus und der Taschendieb kann unbemerkt das Portemonnaie aus der Tasche oder aus dem Rucksack ziehen.Deswegen hier ein paar allgemeine Tipps: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden! Tragen Sie Ihre Wertsachen dicht am Körper in Innentaschen, Brustbeuteln, Gürteltaschen o.ä. und nehmen Sie nur das mit, was Sie auch wirklich benötigen. Halten Sie Abstand zu fremden Menschen, aber nie Abstand zu Ihren Wertsachen, die sollten Sie immer bei sich tragen und keine Sekunde aus den Augen lassen. Nehmen Sie zum Einkaufen nur das mit, was Sie wirklich benötigen. Kontrollieren Sie immer, ob die Tasche verschlossen ist. Bewahren Sie Ihre PIN niemals gemeinsam mit den Bankkarten auf.

Die 86-jährige Willicherin reagierte, nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, genau richtig. Sie ging zuerst zu ihrer Bank und ließ die Karte sperren. Danach erstattete sie umgehend Anzeige. Waren Sie gestern auch zur tatrelevanten Zeit auf der Brauereistraße in Willich unterwegs und sind Ihnen verdächtige Personen aufgefallen? Melden Sie ihre Hinweise auf Tatverdächtige an die Kripo über die 02162/377-0. /wg (172)

