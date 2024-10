Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in der Luisenstraße - Zwei Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagabend geriet gegen 20:55 Uhr ein in der Luisenstraße auf einem umzäunten Abstellplatz parkender Pkw in Brand, wodurch ein weiterer dort parkender Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. An einem Pkw Marke Mercedes entstand Totalschaden, ein Pkw Marke Ford wurde beschädigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

