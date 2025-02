Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Erkennen Sie diesen Grabschmuck? - Polizei ermittelt gegen Grabschmuckdieb!

Viersen-Dülken (ots)

Seit 2021 verschwanden immer wieder Grabschmuckstücke und Grablampen vom Friedhof in der Kreyenbergstraße in Dülken. Eine der Geschädigten nahm dies zum Anlass, nachdem erneut eine Grablampe verschwunden war, in die neu gekaufte Lampe einen GPS-Tracker zu integrieren. Am Montag, den 10. Februar, bemerkte sie, dass sich die Lampe nicht mehr auf dem Friedhof, sondern an einem anderen Standort in Viersen befand. Sie kontaktierte daraufhin die Polizei, die einen 65-jährigen Viersener als Tatverdächtigen ermitteln konnte. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in seinem Zuhause zahlreiche Grabschmuckstücke und Lampen. In drei Fällen konnte die Polizei nachweisen, dass er den Grabschmuck entwendet hat. Da die Polizei davon ausgeht, dass viele Geschädigte den Diebstahl nicht gemeldet haben, stellt sich die Frage: Erkennen Sie den Grabschmuck wieder? Falls ja, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. Die Ermittlungen dauern an. /jk (174)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell