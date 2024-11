Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit

Zoll prüft Transport- und Logistikbranche in Sachsen-Anhalt

Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Sangerhausen, Stendal (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Magdeburg hat am 12. November 2024 landesweit die Speditions-, Transport- und Logistikbranche ins Visier genommen. In insgesamt 47 Fällen sind nun weitere Prüfungen der FKS erforderlich.

87 Beschäftigte des Hauptzollamts Magdeburg haben landesweit Kontrollen in der Speditions-, Transport- und Logistikbranche durchgeführt und dabei insgesamt 302 Personen zu ihrem Beschäftigungsverhältnis befragt. Die Kontrollen fanden in verschiedenen Tätigkeitsbereichen der Branche statt, wie bspw. dem Straßengüterverkehr oder in Depots, in denen das Sammeln, Umschlagen sowie die Zustellung von Paket- und Postsendungen erfolgt. Die Beamten führten ihre Kontrollen insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Mindestlohnes und sozialversicherungsrechtlicher Pflichten sowie dem unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern durch.

"In insgesamt 47 Fällen sind nun weitere Prüfungen der FKS erforderlich. Allein in 20 Fällen ergaben sich Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Zahlung des Mindestlohns." teilt Sebastian Schultz vom Hauptzollamt Magdeburg mit.

Die Prüfungen der FKS fanden gemeinsam mit der Landespolizei Sachsen-Anhalt, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), Beschäftigten der Landkreise sowie der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Magdeburg statt.

An die durchgeführten Maßnahmen vor Ort schließen sich nun umfangreiche Nachermittlungen an. So werden die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen und weitere Geschäftsunterlagen geprüft. Hierbei stehen die Beschäftigten des Zolls in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden und der Rentenversicherung.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen der FKS erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch.

