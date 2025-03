Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahranfänger mit Krad gestürzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- A33- Ein Kradfahrer erlitt am Mittwoch, 19.03.2025, bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Ein 18-Jähriger aus Borgholzhausen befuhr gegen 14:25 Uhr mit seiner Kawasaki Ninja 500 den Ostwestfalendamm in Richtung BAB 33. In der Kurve der rechten Auffahrt zur A 33 in Fahrtrichtung Paderborn kam er aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Der Kradfahrer kam zu Fall und erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Kawasaki wurde die Auffahrt für circa eine Stunde gesperrt.

Der Sachschaden wird auf circa 7500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell