POL-BI: Nachtrag zu: Transporter unterhalb des Bielefelder Hauptbahnhofs gestohlen - Tatverdächtiger im Van gestoppt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter stieg am Dienstag, 18.03.2025, in einen führerlosen PKW mit laufendem Motor und fuhr davon. Ein 43-jähriger Bielefelder stand mit seinem weißen Fiat Doblo mit Bielefelder Kennzeichen am rechten Fahrbahnrand der Meller Straße, nahe der Bremer Straße. Gegen 17:20 Uhr bemerkte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Bekannten. Der Bielefelder stieg aus ...

