POL-BI: Transporter unterhalb des Bielefelder Hauptbahnhofs gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht auf Sonntag, 16.03.2025, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einem Gebäude an der Straße Am Kapellenbrink. Der Einbrecher stieg zwischen 18:15 Uhr und 00:00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein. Im Gebäudeinneren durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Bargeld, Schmuck sowie Bekleidung. Hinweise zu dem Einbruch ...

