POL-BI: Einbruch über die Terrassentür

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht auf Sonntag, 16.03.2025, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt zu einem Gebäude an der Straße Am Kapellenbrink.

Der Einbrecher stieg zwischen 18:15 Uhr und 00:00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein.

Im Gebäudeinneren durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Bargeld, Schmuck sowie Bekleidung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

