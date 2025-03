POL-BI: Raub auf A2 Rastplatz bei Bielefeld

Bielefeld (ots) - (MS) Der am Sonntag, 16.03.2025, vermisste 80-jährige Mann konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen werden. An seiner Wohnanschrift freute man sich über seine Rückkehr. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen. Rückfragen von Journalisten bitte an: ...

