POL-BI: 80-jähriger Bielefelder wohlbehalten aufgefunden

Bielefeld (ots) - SK - Bad Salzuflen / A2 - Am Freitagnachmittag, 15.03.2025, ereignete sich auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 16:10 Uhr fuhr ein schwarzer VW Golf an der Anschlussstelle Herford/Bad Salzuflen auf die Autobahn auf und wechselte unmittelbar von dem Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen. Ein nachfolgender Ford Tourneo, der ...

mehr