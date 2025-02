Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Raub auf Spielhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (19.02.25) ereignete sich in Bad Schwartau ein Raub auf eine Spielhalle. Einem bislang unbekannten Tatverdächtigen gelang es unter Vorhalt eines Messers einen dreistelligen Bargeldbetrag zu erbeuten und im Anschluss unerkannt zu flüchten. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau leitet die Ermittlungen und sucht derzeit nach Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand betrat gegen 05:00 Uhr morgens ein maskierter Mann die Spielhalle in der Auguststraße in Bad Schwartau und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhalts.

Der zu diesem Zeitpunkt allein anwesende Angestellte händigte dem Täter Bargeld in dreistelliger Höhe aus, woraufhin dieser die Spielothek wieder verließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Unmittelbar nach der Tat informierte der unverletzte Mitarbeiter die Polizei über den Vorfall.

Trotz sofort eingeleiteter und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, konnte der Tatverdächtige bislang nicht ermittelt werden.

Aus diesem Grund bittet die Kriminalpolizei nun um die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Ermittler sind auf der Suche nach einem männlichen Tatverdächtigen, der als 1,70 bis 1,80 m groß beschrieben wurde und über eine normale bis kräftige Statur verfügen dürfte. Die ersten Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Tatverdächtige Deutsch mit Akzent sprach.

Zum Zeitpunkt der Tatausführung war er mit einer hüftlangen dunklen Kapuzenjacke sowie einer hellblauen Jeans und dunklen Sneakern bekleidet. Das Gesicht war mittels einer Sturmhaube vollständig bedeckt.

Personen die am frühen Mittwochmorgen im Bereich der Auguststraße verdächtige Beobachtungen getätigt haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise werden unter der Rufnummer: 0451-220 750 oder alternativ per E-Mail an: BadSchwartau.KPSt@polizei.landsh.de bzw. an jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell