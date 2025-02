POL-HL: HL - St.Gertrud / Fund von diversen Schmuckschatullen

Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (16.02.2025) kam es zu einem Brandausbruch auf einem Gutshof bei Gremersdorf. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es ist zu einem Gebäudeschaden gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Am 16.02.2025, gegen 17:00 Uhr, meldete ein Bewohner des Gutshofs, dass ein Gebäude des Guts in der Straße An der Randscheune in Gremersdorf in Flammen stehe. Kräfte der ...

