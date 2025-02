Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Folgemeldung: Mann am Lindenplatz verletzt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Am Freitagvormittag (14.02.2025) ist es in Lübeck St. Lorenz zu einer gefährlichen Körperverletzung am Lindenplatz gekommen. Dabei haben die eingesetzten Polizeibeamten einen 40-jährigen Lübecker mit einer Stichverletzung angetroffen. Der 46-jährige Tatverdächtige konnte noch am Nachmittag in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Ermittlungen haben ergeben, dass der Tatverdächtige am selben Morgen vor der Tat am Lindenplatz bereits einen schweren Raub begangen haben soll. Aus diesem Grund wurde der Tatverdächtige am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 10:30 Uhr erschien ein Geschädigter beim 2. Polizeirevier Lübeck.

Der 29-jährige Mann schilderte, dass er von der tatverdächtigen Person nach Hause gelockt worden sei. Dort sei der geschädigte Lübecker unter Vorhalt einer Waffe im Treppenhaus ausgeraubt worden. In einem günstigen Moment habe er fliehen können und sich in Richtung ZOB gerettet. Kurze Zeit später habe er die Körperverletzung zum Nachteil des 40-jährigen Geschädigten, der eine Stichverletzung erlitt, durch den Tatverdächtigen beobachtet.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei am Freitagnachmittag den 46-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und in Tatortnähe festnehmen. Gegen ihn leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verdachts des schweren Raubes ein.

Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Samstagmittag (15.02.2025) einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Lübeck vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes und Fluchtgefahr. Im Anschluss an die Verkündung führten Polizeibeamte den Tatverdächtigen der Justizvollzugsanstalt Lübeck zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell