Scheunenbrand auf Gutshof

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (16.02.2025) kam es zu einem Brandausbruch auf einem Gutshof bei Gremersdorf. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es ist zu einem Gebäudeschaden gekommen. Personen wurden nicht verletzt.

Am 16.02.2025, gegen 17:00 Uhr, meldete ein Bewohner des Gutshofs, dass ein Gebäude des Guts in der Straße An der Randscheune in Gremersdorf in Flammen stehe. Kräfte der Feuerwehr und der Polizei konnten beim Eintreffen am Einsatzort feststellen, dass Flammen aus dem Dachstuhl des Gebäudes schlugen.

Der Eigentümer der Scheune befand sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude und versuchte eigenhändig den Brand zu löschen. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geleitet. Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten.

Es wurde keine Person verletzt. Der Gebäudeschaden wird auf circa 80.000EUR geschätzt.

Die Scheune ist als Wohngebäude ausgebaut gewesen, stand jedoch zum Zeitpunkt des Brandes leer.

Noch am Sonntagabend erfolgten durch Ermittler der Lübecker Kriminalpolizei erste Spurensicherungsmaßnahmen. Die Klärung der genauen Brandursache ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Oldenburg / Holstein.

